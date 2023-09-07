أقل فائدة على قرض السيارة في 3 بنوك حكومية.. «اشتري وأنت مطمن»

توفر البنوك المصرية أنواع مختلفة من برامج التمويل وسط تنافس لتقديم مميزات لجذب العملاء، ومن بينها قرض السيارة، التي يتساءل الكثير من الأشخاص عن تفاصيلها والأفضل، لإمكانية شراء سيارة.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية أقل فائدة لقرض السيارة في 3 بنوك حكومية، بحسب جدول أسعار برامج التمويل لشهر سبتمبر 2023.

قرض السيارة من بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة قرض السيارة بفائدة 18% إلى 23.5، تحدد وفقًا للمبلغ ومدة السداد وحجم القسط، وهي متناقصة وتعادل 8.61% إلى 12.33% ثابتة، وبضمان تحويل المرتب.

وقيمة التمويل بالنسبة للحد الأدنى 15 ألف جنيه، والحد الأقصى بين 300 ألف جنيه و3 ملايين جنيه بحسب برنامج القرض، و6 ملايين جنيه حسب فئة العميل، والمقدم لا يقل عن 20% والحد الأقصى لمدة القرض من سنة لـ7 سنوات.

بنك التعمير والإسكان

سعر الفائدة على قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان 14% إلى 19.5% حسب تفاصيل القرض، ونوع الفائدة متناقصة وتعادل 8.29% إلى 11.14% ثابتة، بضمان تحويل المرتب، ومدة القرض تصل إلى 7 سنوات.

وقيمة القرض من بنك التعمير والإسكان تصل إلى مليون ونصف جنيه، وتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، ومتوفر إمكانية بدون مقدم وبدون ضامن.

قرض السيارة من البنك الأهلي

الفائدة على قرض السيارة من البنك الأهلي المصري، من 23% إلى 24.5%، متناقصة وتعادل 9.7% إلى 10% ثابتة، وتصل مدة القرض إلى 7 سنوات.

وقيمة التمويل من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه، وتمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة.