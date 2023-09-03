تفاصيل قرض السيارة من بنك القاهرة.. وشروط الحصول عليه

يوفر بنك القاهرة، برامج تمويل، من بينها قرض السيارة، لمدة تصل إلى 7 سنوات، وذلك بحسب جدول أسعار برامج التمويل لشهر سبتمبر 2023 من البنك.

يقدم بنك القاهرة قرض السيارة، بحد أدنى 15 ألف جنيه وحتى مليون ونصف جنيه حسب الشروط وفئة العميل، وبرنامج القرض المتاح، مع إمكانية التقسيط بدون دفعة مقدمة.

تفاصيل قرض السيارة من بنك القاهرة

والحد الأقصى لمدة القرض من بنك القاهرة تكون من عام وحتى 7 سنوات لجميع أنواع السيارات.

ومن شروط القرض أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 65 عامًا عند نهاية القرض.

ويكون الحد الأدنى للدخل ألفي جنيه ويختلف الأمر حسب فئة العميل، ومدة العمل بالنسبة للموظفين الحد الأدنى سنة، وعامين لأصحاب المهن الحرة.

المستندات المطلوبة لقرض السيارة

والمستندات المطلوبة لقرض السيارة من بنك القاهرة صورة البطاقة وفاتورة مرافق ومفردات مرتب وعرض أسعار معتمد، ولأصحاب المهن الحرة سجل تجاري حديث وبطاقة ضريبية سارية وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.