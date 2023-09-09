خبير: مشاركة السيسي في قمة العشرين تعكس أهمية مصر وثقلها الاقتصادي

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، إنّ مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في الهند تأتي بعد أيام قليلة من إعلان انضمام مصر رسميا إلى تجمع «بريكس».

أهمية الانفتاح المصري على التجمعات الاقتصادية الدولية

وأضاف خبير العلاقات الدولية في مداخلة هاتفية على القناتين الأولى والفضائية المصرية، أنّ تجمع بريكس ومجموعة العشرين يمثلان 95% من الاقتصاد العالمي، وهو ما يعكس الانفتاح المصري على التجمعات الاقتصادية الدولية بما يعظم المصالح ويفتح آفاقا جديدة أمام التنمية في مصر وينعكس بالإيجاب على اقتصادها، ويجذب الاستثمارات وويروج لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة والمشروعات التنموية العملاقة في ظل انطلاق مصر الاقتصادي.

مشاركة مصر في قمة العشرين

وتابع «أحمد»، بأن مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين يعكس أهمية وثقل مصر الاقتصادي كدولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ودولة مفتاحية لأهم منطقتين في العالم الآن، كما أنها تعبر عن السياسة الخارجية المصرية الرشيدة والفاعلة والمنفتحة على كل الدول.