حزب إرادة جيل يثمن مشاركة السيسي في قمة العشرين: تمثل تقديرا لمصر

أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة العشرين بالهند، بناء على دعوة من رئيس الوزراء الهندي.

مصر في قمة العشرين

وذكر النائب تيسير مطر، أن المشاركة المصرية في قمة العشرين، والتي تجمع أقوى 20 دولة اقتصاديا، يمثل تقديرا دوليا لمصر ورئيسها، خاصة بعد انضمام مصر إلى تجمع «بريكس»، مشيرا إلى أن هذة المشاركة تمثل رسالة دولية للمصريين والعالم بأن مصر دولة محورية ومؤثرة في محيطها الإقليمي.

العالم يرغب فى سماع صوت مصر

ولفت النائب، إلى أن مشاركة مصر تدل على أن العالم يرغب في سماع صوت مصر، عبر رئيسها عبدالفتاح السيسي، الذي سينقل مطالب الدول الأفريقية لقمة العشرين.

وأعرب رئيس حزب إرادة جيل، عن تطلع الشعب المصري لأن تسفر نتائج قمة العشرين عن حلول للأزمة الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثار هذه الأزمة على شعوب الدول الأفريقية، ومنها الشعب المصري.