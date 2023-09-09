عواصف ترابية تضرب مدن البحر الأحمر.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، تقلبات في الأحوال الجوية ورياحا شديدة محملة بالأتربة وعواصف ترابية وارتفاعا في درجات الحرارة، وأعلنت أجهزة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية. َ

حالة الطقس بالبحر الأحمر

وكانت حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات في الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة على مناطق البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وحذرت المواطنين من التعرض للأتربة ودرجات الحرارة المرتفعة.

وأعلنت أجهزة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية والرياح والعواصف الترابية، وشددت إدارة مرور البحر الأحمر على المسافرين عبر الطرق السريعة خاصة السائقين، الالتزام بالسرعات المقررة واتباع إرشادات المرور وتوخي الحيطة والحذر.

«صحة البحر الأحمر» تحذر المواطنين

وحذرت صحة البحر الأحمر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعدم التعرض للأتربة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، خاصة مرضى الحساسية والجيوب النفية وارتداء الكمامة الطبية.