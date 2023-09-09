محافظ القاهرة: تجهيز معارض لبيع مستلزمات المدارس بتخفيضات 25%

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة بصدد إقامة عدة معارض لمستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، موضحا أنه سيتم إقامتها في عدد من المناطق خاصة الأكثر احتياجا.

توفير مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة

وأكد محافظ القاهرة أن هذه المعارض تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية للمواطنين في جميع المحافظات بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهلهم بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد وتوفير احتياجات الطلاب بسعر ملائم.

تخفيضات 25% على أسعار الأدوات المدرسية

وأضاف محافظ القاهرة، أن المعارض ستشمل كافة مستلزمات العام الدراسي الجديد لتلبية متطلبات الأسرة المصرية من الأدوات الكتابية والشنط والملابس والأحذية وغيرها من مستلزمات المدارس بتخفيضات تصل إلى 25%.

وثمن محافظ القاهرة دور الغرفة التجارية بالقاهرة كشريك أساسي للأجهزة التنفيذية في تقديم المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.