تفاصيل معارض «أهلا مدارس» في بني سويف.. تخفيضات كبيرة

كشف الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين ببني سويف، عن استعدادات معارض «أهلا مدارس» بالمحافظة، قبل انطلاقه يوم 15 سبتمبر الجاري، موضحا أن المعرض الرئيسي، تتوافر به كل المستلزمات الدراسية والمدرسية داخل المعرض، حيث تتوافر به الكراسات والكشاكيل والحقائب المدرسية بجانب الأحذية والكوتشي، وجميع متطلبات المدارس وجميع مستلزمات الطلاب للعام الدراسي الجديد.

المستلزمات مخفضة عن الأماكن الأخرى بنحو 20%

وأضاف وكيل وزارة التموين ببني سويف، خلال لقائه ببرنامج «اليوم» على قناة «dmc» أن المعرض مستمر حتى دخول المدارس، كما أن جميع المستلزمات الموجودة مخفضة عن الأماكن الأخرى بحوالى 20%.

وتابع «فيه غرفة عمليات موجودة داخل مديرية التموين بتعرض تقرير يومي على وزير التموين بالمعارض، كما أن كل السلع متوفرة داخل المعرض خاصة معرض أهلا مدارس، عندنا 7 معارض هيتعملوا داخل المحافظة لتخفيف العبء عن أولياء الأمور بمناسبة قدوم العام الدراسي الجديد».

تنفيذ وتدشين 18 معرضا على مستوى الدقهلية

وفي محافظة الدقلهية، كشف سيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، عن آخر استعدادات معارض «أهلا مدارس» بالمحافظة، مشيرًا الى أنه تم تنفيذ وتدشين 18 معرضا على مستوى الدقهلية، وتم افتتاحها 3 سبتمبر الماضي، وتشمل احتياجات الأسرة المصرية من الأدوات المدرسية.

وأضاف وكيل وزارة التموين، خلال لقائه على قناة «dmc» أن المعارض تقدم تخفيضات من 25 إلى 30، بالإضافة إلى حوالي 120 منفذا وشادرا في كافة المحافظات لتوفير السلع واحتياجات الأسرة المصرية.