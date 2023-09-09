الجزائر تتضامن مع المغرب وتفتح مجالها الجوي لنقل المساعدات الإنسانية

أعلنت الجزائر فتح مجالها الجوي أمام رحلات نقل المساعدات الإنسانية وجرحى زلزال المغرب، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز» في نبأ عاجل لها.

الجزائر تبدي استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية للمغرب

وأبدت الجزائر استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية للمغرب ووضع كل الإمكانات المادية والبشرية، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب البلد الشقيق.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فإنه على إثر الزلزال العنيف الذي أصاب مناطق من المملكة المغربية، أبدت السلطات الجزائرية العليا استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كل الإمكانات المادية والبشرية تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق وذلك في حال طلب من المملكة المغربية.

المغرب يشهد زلزالا هو الأعنف منذ سنوات طويلة

وشهد المغرب زلزالا هو الأعنف منذ سنوات طويلة، بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين، وتدمير عدد من المنشأت والمباني ومنها التاريخية والأثرية.

وطبقًا لآخر تحديث نقلته وكالة الأنباء المغربية، عن وزارة الداخلية، وصل عدد الضحايا إلى 822 قتيلا و672 مصابا، من بينهم 205 إصابات خطرة.