سعر اليورو اليوم السبت 9-9-2023 في البنوك المصرية.. 32.98 جنيه متوسط الشراء

شهدت أسعار اليورو اليوم السبت 9-9-2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنية المصري في مختلف البنوك خلال بداية تعاملات اليومية في البنوك المصرية، وسجل متوسط سعر اليورو اليوم 32.98 جنيه للشراء، و33.21 جنيه للبيع، وفقا لبنك الإسكندرية، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف اليورو وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم 33.01 جنيه للشراء، و33.15 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 32.87 جنيه للشراء، و33.11 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سعر اليورو اليوم 32.86 جنيه للشراء، و33.11 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

سجل سعر اليورو اليوم 32.97 جنيه للشراء، و33.22 جنيه للبيع، وفقا لبنك «cib».

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 32.98 جنيه للشراء، و33.21 جنيه للبيع، وفقًا لبنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.11 جنيه للشراء، و33.21 جنيه للبيع، في مصرف ابوظبي الإسلامي.