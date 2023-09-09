سعر الدولار اليوم السبت 9-9-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

استقر سعر الدولار اليوم السبت 9-9-2023 في البنوك، عن السعر الذي أُعلن يوم الخميس الماضي، في ختام التعاملات داخل كافة البنوك المصرية، ليسجل متوسط سعر الدولار اليوم 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع وذلك في البنك المركزي المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار اليوم السبت 9-9-2023 في البنوك، الذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- يبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- كما يسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- فيما يبلغ سعر الدولار اليوم داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعاً.

سعر الدولار في ميد بنك

- ووصل سعر الدولار في ميد بنك 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.