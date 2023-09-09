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سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-9-2023 في البنوك

كتب:

مريم حنفي
09:41 ص | السبت 09 سبتمبر 2023
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية ثبات سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-9-2023 في البنوك، إذ لم يطرأ عليه أي تغير منذ بداية شهر سبتمبر الجاري ليسجل سعر الريال السعودي الأعلى شراءً 8.23 جنيه والأقل بيعاً 7.95 جنيه. 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 

يسجل سعر الريال السعودي اليوم السبت 9-9-2023 في البنوك 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري. 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

ويبلغ سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 

ووصل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.25 جنيه للبيع و8.23 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 

- وعن سعر الريال السعودي اليوم السبت داخل البنك التجاري الدولي يبلغ 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 

وبالنسبة لسعر الريال السعودي في بنك قناة السويس يسجل 8.19 جنيه شراءً و8.25 جنيه بيعاً. 

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