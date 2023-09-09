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«مراسم رأس البر» في معرض فني بمركز محمود مختار غدا

كتب:

إلهام الكردوسي
04:30 م | السبت 09 سبتمبر 2023
معرض ملتقى مراس رأس البر

معرض ملتقى مراس رأس البر

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، معرض «ملتقى مراسم رأس البر للرسم والتصوير»، في السابعة مساء غد الأحد، بقاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافي التابع لقطاع الفنون التشكيلية، ويستمر المعرض حتى يوم 23 سبتمبر الحالي.

تفاصيل «ملتقى مراسم رأس البر للرسم والتصوير»

المعرض من نتاج «ملتقى مراسم رأس البر للرسم والتصوير» الذي أقامته الهيئة بمحافظة دمياط في الفترة من 16 إلى 25 نوفمبر العام الماضي، القوميسير العام للملتقى الفنان الدكتور بدوي مبروك، ويشارك فيه 13 فنانا وهم: إيمان ممدوح حكيم، أميرة عادل حما، عاطف الشافعي عناني، أحمد شعبان أبو العلا، محمد عيد أحمد علي، محمد أمين التهامي، شريف سكر، أحمد مجدي محمد، المأمون سيد أحمد، مصبح كامل مصبح، مينا أسامة متري، سارة مراد فتح الله، أميرة أحمد محمود العطار.

ينظم المعرض الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وبالتعاون مع فرع ثقافة دمياط بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج.

يأتي المعرض كنتاج لتفعيل أماكن جديدة للمراسم وتطوير الحراك الفني في مصر باستهداف اختيار بيئات مصرية متنوعة واختيار مجموعة من الفنانين التشكيليين لمعايشة أهالي هذه البيئة لإنتاج أعمال فنية، ويأتي بعد سلسلة معارض أقامتها قصور الثقافة مؤخرا ومنها معرض «تجربة شخصية»، بالهناجر، وشارك به مجموعة من المبدعين التلقائيين بأعمالهم التشكيلية، والتي جاءت في مجملها معبرة عن المرأة المصرية، ومعرض ملتقى مراسم القصير للرسم والتصوير، بالهناجر، بخلاف الكثير من المعارض الفنية الإقليمية بالمحافظات.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي