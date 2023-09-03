أفضل شهادة استثمار لمدة سنة من البنك الأهلي المصري.. عائد مرتفع

يوفر البنك الأهلي المصري عدداً كبيراً من الشهادات، من بينها شهادات الاستثمار التي تحتوي أيضًا على العديد من المدد والعوائد المختلفة، وبالنسبة لأفضل شهادة استثمار لمدة سنة من البنك الأهلي المصري، يمكن التعرف عليها بالتفاصيل في السطور التالية بحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023 من البنك.

أفضل شهادة استثمار لمدة سنة من البنك الأهلي المصري هي شهادة استثمار ب، وتكون فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها، ودورية صرف العائد شهريًا.

وبالنسبة لسعر العائد لشهادة استثمار ب مدة السنة هو 11.5%، وفيما يلي أهم العلومات عنها:

أفضل شهادة استثمار لمدة سنة

- يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادة.

- تسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الآسمية، ويمكن استردادها بعد مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء وفقا للقيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.

- يتم صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الآلى المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

مميزات شهادة استثمار ب من البنك الأهلي

- مدة الشهادة من البنك الأهلي سنة واحدة تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء وتجدد تلقائيا في تاريخ استحقاقها ما لم يتم استردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك.

- تدر الشهادات عائد دوري شهري بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ اصدار الشهادات.