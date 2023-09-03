كل ما تريد معرفته عن فائدة شهادات البنك الأهلي المصري.. اختار المناسب

يقدم البنك الأهلي المصري أنواعاً مختلفة من الشهادات، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية مثل الدولار واليورو، أو بلادي أو الاستثمار، لذا نرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن فائدة شهادات البنك الأهلي المصري لإمكانية الاختيار المناسب بحسب ظروف كل عميل.

وبالنسبة لفائدة شهادات البنك الأهلي المصري، متنوعة كما يلي وفقا لجدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023:

فائدة شهادات البنك الأهلي بالعملة المحلية

الشهادة البلاتينية

مدة الشهادة البلاتينية 3 سنوات، والحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها، والعائد ثابت طوال المدة وهو 19% يصرف شهريًا.

الشهادة البلاتينية بعائد المتدرج

وعن الشهادة البلاتينية بعائد متدرج يكون 22% السنة الأولى و18% السنة الثانية و16% السنة الثالثة، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، والمدة 3 سنوات.

الشهادة البلاتينية بعائد المتغير

المدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه، والعائد متغير مرتبط بسعر الإيداع من البنك المركزي بزيادة 0.25%، أي هو حاليًا 19.5% يصرف ربع سنويًا.

الشهادة الخماسية

مدة الشهادة الخماسية 5 سنوات، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها والعائد 12.25%.

أمان المصريين

تكون فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها والحد الأقصى 2500 جنيه وسعر العائد 13%، لمدة 3 سنوات.

فائدة الشهادات الدولارية

شهادة الأهلي فورا

مدة شهادة الأهلي فورًا 3 سنوات، والحد الأدنى 1000 دولار ومضاعفاتها، والعائج 9% سنويًا يصرف بالمعادل بالجنيه المصري أي بواقع 27%.

شهادة الأهلي بلس

مدة شهادة الأهلي بلس الدولارية 3 سنوات، والعائد 7% بنفس العملة ويصرف ربع سنويًا، والحد الأدنى للشراء 1000 دولار ومضاعفاتها.

الشهادة الذهبية الجديدة

مدة الشهادة الذهبية الجدية 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 500 دولار أمريكي أو يورو، العائد يكون 5.30% دولار سنويًا، أو 5.25% نصف سنويًا، أو 5.20% ربع سنويًا أو 5.15% شهريًا، فيما يكون سعر العائد لليورو يكون 0.75% ربع سنويًا فقط.

أهل مصر الدولارية

المدة بالنسبة لشهادة أهل مصر الدولارية 5 سنوات، والحد الأدنى للشراء 500 دولار ومضاعفاتها، والعائد 5.15% سنويًا، 5.10% نصف سنويًا، 5.05% ربع سنويًا، 5.00% شهريًا.

أهل مصر 7 سنوات

يكون الحد الأدنى لشراء أهل مصر، ألف دولار ومضاعفاتها، المدة 7 سنوات، وسعر العائد 5.05% سنويًا، و5.00% نصف سنويًا، و4.95% ربع سنويًا، 4.90% شهريًا.

شهادات بلادي

يقدم البنك الأهلي المصري شهادات بلادي وتكون بالعملات متعددة الدولار واليورو والاسترليني للمصريين المقيميين بالخارج ولأبنائهم القصر، وتبدأ المدة من 3 سنوات لـ5 سنوات.

وشهادة بلادي باليورو مدة العام، الحد الأدنى للشراء 100 يورو ومضاعفاتها، وسعر العائد 0.5% نصف سنويًا، وبالنسبة لمدة الـ3 سنوات 0.75% نصف سنويًا، و5 سنوات 0.85% نصف سنويًا.

وشهادة بلادي بالجنيه الإسترليني، مدة العام الحد الأدنى للشراء 100جنيه استرليني ومضاعفاتها، والعائد 0.5% نصف سنويًا، وعن مدة الـ3 سنوات العائد 0.75% نصف سنويًا، ومدة الـ5 سنوات 0.85% نصف سنويًا.

فائدة شهادات الاستثمار

شهادة استثمار أ

شهادة استثمار أ التي تكون مدتها 10 سنوات، فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها بعائد 10% ودورية صرفة العائد فوائد تراكمية.

شهادة استثمار ب

شهادة استثمار ب لمدة العام، تكون فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها، والعائد 11.50% شهريًا.

شهادة استثمار ب عامين

شهادة استثمار ب مدة عامين، تكون فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها، والعائد 12% ربع سنويًا.

شهادة استثمار ب

وشهادة استثمار ب مدة الـ3 سنوات تكون فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها ، والعائد 14.50% ربع سنويًا.