شروط الحصول على التمويل العقاري من بنك التعمير والإسكان.. اعرفها

أعلن الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان، العديد من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على التمويل العقاري الخاص بمبادرة البنك المركزي المصري.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، الشروط الواجب توافرها، التي جاءت كما يلي:

قيمة العائد الخاص بالتمويل العقاري

- تبلغ قيمة العائد المتناقص الخاص بالتمويل العقاري 10%، تلك النسبة تعادل 6.69%، لمدة 20 عاما.

- لا بد أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري الخاص بالفرد، 40 ألف جنيه.

- يجب أن يكون الحد الأقصى للأسرة بالنسبة للدخل الشهري 50 ألف جنيه.

الشروط الواجب توافرها

- يبلغ الحد الأدنى للمقدم المسدد 20%.

- فيما يصل الحد الأقصى للتمويل 80%.

- وعن سعر الوحدة المراد تمويلها، يصل الحد الأقصى الخاص بها إلى 2 مليون و250 ألف جنيه.

- عدم استفادة المتقدم من المبادرة السابقة أو مشروعات الإسكان الاجتماعي.

- لا تتخطى قيمة القسط الشهري والالتزامات البنكية الـ40% من الدخل الشهري.

- الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 متر مربع «كاملة التشطيب وجاهزة للسكن».