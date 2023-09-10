معاهد صحية متاحة فى تنسيق المرحلة الثالثة.. منها تمريض الجونة

مع استئناف تنسيق المرحلة الثالثة وإعادة فتح باب التنسيق مجددا أمام طلاب الثانوية العامة الناجحين دور ثان، أعلنت وزارة التعليم العالي عن قائمة المعاهد والأماكن الشاغرة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في التنسيق، ومن الأماكن المتاحة والمعتمدة في تنسيق المرحلة الثالثة وفق وزارة التعليم العالي ما يلي:

المعاهد الخاصة العالية التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية:

1. المعهد الفني للتمريض بالجونة - محافظة البحر الأحمر.

2. المعهد الفني للتمريض بالدقهلية - شربين.

3. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر.

4. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج.

5. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا.

6. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين - الدقهلية.

7. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف.

8. المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف.

المعاهد الخاصة العالية الزراعية

1. المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة.

2. المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط.

معاهد متاحة

1. المعهد الفني التجاري بسوهاج.

2. المعهد الفني التجاري بأسيوط.

3. المعهد الفني الصناعي بسوهاج.

4. المعهد الفني للري والمساحة بأسيوط.

5. المعهد الفني التجاري بقنا.

6. المعهد الفني التجاري بأسوان.

7. المعهد الفني الصناعي بقنا.

8. المعهد الفني الصناعي بأسوان.

9. المعهد الفني للري والمساحة بقنا.

10. المعهد الفني لترميم الآثار بالأقصر.

11. المعهد الفني للسياحة والفنادق بقنا.

12. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا.

13. المعهد الفني للألومنيوم بنجع حمادي.

المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة

1. المعهد الفني الصحي بإمبابة.

2. المعهد الفني الصحي بالإسكندرية.

3. المعهد الفني الصحي بطنطا.

4. المعهد الفني الصحي ببنها.

5. المعهد الفني الصحي بالمنصورة.

6. المعهد الفني الصحي بالزقازيق.

7. المعهد الفني الصحي ببورسعيد.

8. المعهد الفني الصحي بالإسماعيلية.

9. المعهد الفني الصحي ببني سويف.

10. المعهد الفني الصحي بأسيوط.

11. المعهد الفني الصحي بسوهاج.

12. المعهد الفني الصحي بأسوان.