تفاصيل التسجيل في تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023.. يبدأ غدا

أكد السيد عطا، المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التسجيل في تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 سيبدأ رسميا صباح غدا الاثنين، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

التسجيل في تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023

وأوضح رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التسجيل في تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 للرغبات مستمر حتى 14 سبتمبر لكافة الشعب الفنية من زراعية وصناعية وتجارية وسياحة وفنادق سواء الدراسين بنظام الـ3 سنوات أو الخمس سنوات، مشيرًا إلى أن الحدود الدنيا للكليات لحملة الشهادات الفنية يتحدد وفقًا للعرض والطلب من قبل الطلاب على الكليات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتابع رئيس قطاع التعليم، أن باب التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية سيغلق أبوابه خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات.