خطوات التقديم لتنسيق دبلومات المعاهد الفنية المتوسطة

مع بداية التنسيق الإلكتروني اليوم لطلاب الدبلومات الفنية المتوسطة نظام عامين، حددت وزارة التعليم العالي، طرق التقديم للدبلومات، عبر رابط التقديم الخاصة بالتنسيق.

خطوات التقديم لتنسيق الدبلومات المعاهد الفنية المتوسطة

تنسيق الدبلومات الفنية المتوسطة، مخصص للطلبة والطالبات الحاصلين على معهد سنتين بعد الثانوية العامة، حيث تتيح لهم وزارة التعليم العالي الفرصة لاستكمال دراستهم الجامعية، من خلال التقديم في تنسيق الدبلومات.

- الدخول على موقع التنسيق الأليكتروني هنـــــا.

- يحدد الطالب نوع المؤهل.

- إدخال رقم الكود الخاص به.

- إدخال الرقم السري الخاص به.

- التأكد من صحة البيانات التي ستظهر على الموقع.

- الضغط على تأكيد البيانات.

- يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري حال رغبته في تعديل الرغبات خلال المدة المعلنة من جانب وزارة التعليم العالي.

- يسجل الطالب الرغبات، ويراجعها جيدا قبل الضغط على «حفظ».

- موقع التنسيق يتيح للطالب، جميع أسماء الكليات والمعاهد المتخصصة، التي تقبل من الشهادات المختلفة.

- طباعة ورقة الرغبات المسجلة.

- تعديل الرغبات متاحة حتى السابعة مساء من الخميس 14 سبتمبر، آخر أيام التقديم في التنسيق.

- موقع التنسيق يتيح للطالب تعديل الرغبات المسجلة أكثر من مرة طوال مدة المرحلة.