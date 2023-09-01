تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023.. آخر موعد لاختبارات القدرات

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل مهمة بشأن تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023، وهي آخر موعد للتقديم لأداء اختبارات القدرات للالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، لطلاب المدارس الفنية المتقدمة الصناعية ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية.

وأكدت وزارة التعليم العالي في تقرير لها، أن اختبارات القدرات في تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 هي شرط أساسي لعدد من الكليات، وهي الفنون الجميلة «عمارة – فنون» والفنون التطبيقية.

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية

ونوهت الوزارة، إلى أن آخر موعد للتقدم لأداء اختبارات القدرات، هو يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري، موضحة أن الاختبارت تُعقد بالكليات المعنية في الفترة من السبت الموافق 2/9/2023 حتى الاثنين الموافق 4/9/2023، لافته إلى أن التسجيل يتم من موقع التنسيق الإلكتروني.

شروط التقدم للاختبارات

- الحصول على نسبة 75% من المجموع الكلي.

- سيتم الترشيح لهذه الكليات من بين الطلاب اللائقين بهذه الاختبارات.

- الترشيح بأسبقية المجموع الكلى وطبقًا للأعداد المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

- يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية من خريجي عام 2023.

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أن المجموع الكلي للدرجات في شهادة الثانوية الفنية نظام 3-5 سنوات هو أساس المفاضلة بين الطلاب في القبول، ووفقا لترتيب رغباتهم والشروط الأخرى بكل كلية ومعهد وجداول التوزيع الجغرافي، وبالنسبة للطلاب الحائزين علي حوافز رياضية، يضاف للمجموع الدرجات المستحقة للطالب طبقا لمرتبة البطولة الحائز عليها من واقع الكشوف المبلغة من وزارة التربية والتعليم بالنسبة للبطولات المدرسية ومن المجلس القومي للرياضة / قطاع الرياضة بالنسبة لبطولات الاتحادات الرياضية، ويظهر الحافز الرياضي مضافًا للمجموع الكلى للطالب.