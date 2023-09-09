استقرار سعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات اليوم السبت

شهد سعر الدينار الكويتي حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، في ختام التعاملات اليوم السبت، في مختلف البنوك المصرية، حيث سجل في البنك الأهلي المصري اليوم 99.06 جنيه للشراء، و99.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وتوضح «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم في ختام التعاملات، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم في ختام التعاملات: 99.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في ختام التعاملات: 99.06 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في ختام التعاملات: 100.00 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في ختام التعاملات: 99.74 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم في ختام التعاملات: 100.30 جنيه للبيع، مقابل 100.04 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك إسكندرية اليوم في ختام التعاملات: 100.32 جنيه للبيع، مقابل 96.71 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار: 3.24 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي: 12.16 ريال