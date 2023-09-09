تراجع حاد بالبورصة الأمريكية.. و«آبل» تخسر 190 مليار دولار في يومين

أظهرت المؤشرات الجماعية للبورصة الأمريكية، قبل الإغلاق بنهاية جلسة أمس الجمعة، وجود تراجعات جماعية في البورصة، تحت ضغوط متزايدة فيما يخص عوائد السندات الخاصة بالخزانة، حيث تكبدت شركة «آبل»، عملاق التكنولوجيا، هي الأخرى خسائر بنحو 190 مليار دولار، منها 100 مليار دولار يوم الخميس، إضافة إلى 90 مليار دولار أمس الجمعة، بعد قرار الحكومة الصينية بمنع موظفيها من استخدام هواتف «آيفون».

اتجاه سهم آبل للهبوط بسبب قرار الصين

وخلال إغلاق المؤشرات الأمريكية، ظهر الكثير من التباين في الأسعار الخاصة بالإغلاق، خاصة مع الضغط الذي حدث تجاه أسهم شركة «آبل» على مؤشري (S&P500) و«ناسداك»، بينما ساهم سهم شركة «ماكدونالدز» في بقاء مؤشر «داو جونز» في المنطقة الخضراء.

وتواصلت مخاوف المستثمرين بشأن بقاء معدلات الفائدة مرتفعة ولفترات طويلة، مع إعلان تقرير وزارة العمل، الذي أظهر بأن عدد الأمريكيين المتقدمين لطلبات الحصول على إعانات البطالة قد انخفض إلى 216 ألف طلب، خلال الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر، ليصل إلى أدنى مستوى منذ فبراير الماضي.

وسجل سهم شركة «آبل» تراجعاً بنسبة 2.9%، خلال جلسة الجمعة، ليشهد جلسة ثانية من الخسائر الحادة، وفقدت الشركة 190 مليار دولار من القيمة السوقية خلال يومين، بينما جاءت الخسائر بفعل أنباء عن توسيع الصين لقيودها على استخدام موظفي الدولة هواتف آيفون، الأمر الذي يتطلب من الموظفين ببعض وكالات الحكومة المركزية، التوقف عن استخدام هواتفهم المحمولة في العمل.

وأكدت تقارير إعلامية أن الصين تخطط مستقبلاً للتوسيع في نطاق حظر هواتف آيفون، حتى سيشمل الحظر الشركات والوكالات الحكومية، بحسب ما أوردت شبكة «سي إن بي سي» في تقرير لها اليوم السبت.