تراجعات جماعية بالبورصة الأمريكية.. وأبل تخسر 190 مليار دولار في يومين

خسائر جماعية شهدتها البورصة الأمريكية مع إغلاق التعامل تحت ضغط مرتفع لعوائد سندات الخزانة، ومعها خسرت شركة أبل للتكنولوجيا نحو 190 مليار دولار خلال يومين.

ومع إغلاق المؤشرات الأمريكية، حدث تباين في أسعار الإغلاق بعد ضغط سهم Apple على مؤشري S&P500 وناسداك، فيما ساهم سهم «McDonald's» ببقاء الداو جونز في المنطقة الخضراء للبورصة.

وتواصلت مخاوف المستثمرين بشأن بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة طويلة مع إعلان تقرير وزارة العمل الذي أظهر أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى 216 ألفاً للأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر، ليصل إلى أدنى مستوى منذ فبراير.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسي

وارتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.17% أي ما يعادل 57 نقطة ليستعيد مستويات 34500 نقطة.

فيما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3% مسجلا ثالث خسارة يومية على التوالي بضغط من قطاع التكنولوجيا، وفي المقابل فقد ارتفع مؤشر قطاع المرافق في S&P بنسبة 1.3% حيث تصدر القطاعات الرابحة في جلسة الخميس دليل توجه المستثمرين للأسهم الدفاعية والابتعاد عن المخاطرة.

أسهم شركة أبل

وتراجع سهم أبل بنسبة 2.9% خلال جلسة الخميس، حيث سجل جلسة ثانية من الخسائر الحادة لتفقد الشركة 190 مليار دولار من قيمتها السوقية في يومين، وجاءت تلك الخسائر بفعل أنباء عن توسيع الصين القيود على استخدام موظفي الدولة لهواتف آيفون، ما يتطلب من الموظفين في بعض وكالات الحكومة المركزية التوقف عن استخدام هواتفهم المحمولة في العمل.

وذكرت تقارير إعلامية أن الصين تخطط لتوسيع نطاق حظر iPhone ليشمل الشركات والوكالات الحكومية، بسحب «cnbc».