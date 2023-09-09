تعرف على أسعار الذهب مع بداية التعاملات المسائية اليوم السبت

يسعى كثير من المواطنين لمعرفة ومتابعه أسعار الذهب بشكل لحظي على مدار اليوم، وبالتحديد الذهب عيار 21، وهو الأكثر شيوعاً بين المواطنين وفي الأسواق المختلفة، لذا تستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، أسعار الذهب اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، في محلات الصاغة، بحسب التحديث الأخير لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت، خلال بداية التعاملات المسائية، ما قدره 2514 جنيهاً للشراء، بدون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت، بداية التعاملات المسائية 2200 جنيهاً للشراء، بدون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 1886 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم 1467 جنيهاً للشراء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2305 جنيهاً للشراء، وذلك دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم مبلغ 17600 جنيه للشراء، ذلك بدون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، حيث يزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21.