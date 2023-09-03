سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات الصباحية.. «اعرف وصل كام»

يعد الذهب من أهم وأبرز الأوعية الادخارية المهمة التي يعتمد عليها المواطنون، وكثيرًا ما يريد المواطنون لمعرفة أسعار الذهب على مدار اليوم، خاصة الأكثر رواجًا فيه وهو سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعًا في مصر.

وتستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب 21 اليوم الأحد في التعاملات الصباحية، بحسب آخر تحديث لبورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في التعاملات الصباحية مبلغ الـ2215 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر شيوعا بين المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في التعاملات الصباحية 2531 جنيها للشراء قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في التعاملات الصباحية 1899 جنيها للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2320 جنيها للشراء، وذلك قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد خلال التعاملات الصباحية 17 ألفا و620 جنيها للشراء قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.