أسعار الذھب في منتصف تعاملات اليوم.. عيار 21 بـ2220 جنيها

معدن الذهب أحد أهم الأوعية الادخارية التي يعتمد عليها الأشخاص في الحفاظ على مدخراتهم، ويسعى كثير من المواطنين لمعرفة أسعار الذهب على مدار اليوم خاصة عيار 21 الأكثر شيوعًا في مصر.

وتستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات بحسب آخر تحديث لبورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في منتصف التعاملات الصباحية مبلغ 2220 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر شيوعا بين المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في منتصف التعاملات 2537 جنيها للشراء قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في منتصف التعاملات 1903 جنيهات للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2326 جنيها للشراء، وذلك قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد خلال منتصف التعاملات الصباحية 17 ألفا و620 جنيها للشراء قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.