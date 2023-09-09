بعد 8 سنوات من التوقف.. التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بمستشفى بدر

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم اليوم بدء التشغيل التجريبي لمبنى العيادات الخارجية الجديد بمستشفى بدر المركزي الجديد، حيث تم الافتتاح التجريبي لـ12 عيادة «باطنة، جراحة، متابعة جراحة، عظام، نسا، تنظيم أسرة، أطفال، جلدية، أنف وأذن وحنجرة، أسنان، ترصد».

بدء التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بمستشفى بدر

وأشار وكيل صحة البحيرة إلى أن العيادات الخارجية سجلت في أول يوم عمل 940 تذكرة حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، مشيراً إلى أن الافتتاح شهد فرحة عارمة من جميع المتواجدين سواء الأهالي أو الفريق الطبي والإداري بالمستشفى.

وذكر «جميعة» أن ذلك يأتي في ضوء تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إذ وجهت بضرورة تكثيف العمل للانتهاء سريعا من بناء وتجهيز المستشفى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

أعمال تطوير مستشفى بدر مستمرة

وأشار إلى أن أعمال التطوير دائمة ومستمرة وتشمل جميع مستشفيات البحيرة، وأن عملية التطوير تستدعى تكاتف جميع الجهود حيث إن ذلك كله يصب فى مصلحة المواطن المصرى، مؤكدا أن كل يوم يشهد المزيد من أعمال التطوير عن سابقته.

وأكد وكيل صحة البحيرة أنهم مستمرون وجادون في تحسين وتطوير كل المنشآت الصحية، وأنه سيتم إمداد مستشفى بدر بكل الأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية وغيرها بما يضمن جودة الأداء وأن العمل لن يتوقف حتى يصبح مستشفى بدر المركزي صرحا قويا يضاف لسلسلة الإنجازات التى نفتخر بها على أرض محافظة البحيرة.

يذكر أن مستشفى بدر المركزى توقف العمل بها منذ عام 2015 بعد دخول المستشفى مرحلة الإحلال والتجديد، وعلى مدار هذه الأعوام من التوقف، عاش أهالي بدر والقرى المجاورة معاناة عدم وجود مستشفى مركزي.