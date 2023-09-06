مصرع مُسن صدمته سيارة على الطريق الصحراوي في البحيرة

لقي، قبل قليل، مُسن مصرعه، إثر تعرضه لحادث تصادم على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.

مصرع مُسن في حادث بالبحيرة

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى جثة مسن إثر تعرضه لحادث، إذ صدمته سيارة على الطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز.

نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مُسن يدعى أيمن أحمد محمود سعيد، 65 سنة، مقيم في مركز كوم حمادة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد، وتولت النيابة التحقيق في الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة.