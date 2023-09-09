وجَّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كل السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإزالة الإشغالات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار، وهو ما أسفر عن ضبط 58 كيلو لحوم ومواد غذائية غير صالحة بأسواق الإسكندرية.

إعدام 20 كيلو مواد غذائية غير صالحة

وفي هذا الصدد، شن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية استهدفت شوارع الفردوس والفتح ومسجد حاتم بمنطقة سموحة، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 منشآت وإعدام 20 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير 22 محضرا متنوعا و9 إنذارات والتحفظ على 302 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ39 ألف جنيه.

38 كيلو مواد غير صالحة في الأحياء

ونفذ حي وسط برئاسة عزة سعد، حملة مكبرة، للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية شملت شوارع الميناء الشرقية، سعد زغلول، شامبليون، الإسكندر الأكبر، الغرفة التجارية، الشهداء، بولانكى وأسفرت الحملة عن إعدام 5 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي و28 منتج غذائي منتهي الصلاحية والتحفظ علي 230 حالة إشغال متنوع وتحرير 18 محضرًا و8 إنذارات وتحصيل مبلغ 30 ألف جنيه غرامات فورية.

وشهد حى المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية شملت منطقة المعمورة البلد وأسفرت الحملة عن إعدام 5 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير عدد 7 محاضر متنوعة وتحرير 10 إنذارات.

وقام حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية استهدفت شارع سيدي ياقوت والسيد محمد كريم وطريق الكورنيش وأسفرت الحملة عن تحرير 4 إنذارات للمنشآت المخالفة.