رابط التسجيل في «حقوق الإسكندرية» للطلاب الجدد والأوراق المطلوبة

أعلنت كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عن إجراءات وضوابط التحاق الطلاب الجدد المرشحين للقبول بالكلية خلال العام الجامعي 2023 - 2024، وفقا لتنسيق الثانوية العامة وما يعادلها.

خطوات تسجيل بيانات الطالب في كلية الحقوق

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية الإجراءات والمواعيد والأوراق اللازمة لالتحاق الطلبة بكلية الحقوق «انتظام - انتساب موجه»، بحسب ما أعلنته الجامعة كالتالي:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للكلية من هــنــا.

- إدخال الرقم القومي.

- استكمال البيانات المطلوبة في نموذج الالتحاق.

- إدخال صورة شخصية على طلب الالتحاق ثم طباعة 3 نسخ من الطلب.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بحقوق الإسكندرية

بعد الانتهاء من التسجيل الإلكتروني، يتم الحضور إلى الكلية في المواعيد التي ستحدد لاحقاً لكل مجموعة من الطلاب، وسيتم الإعلان على الموقع الإلكتروني الرسمي للكلية عن أسماء كل مجموعة من الطلاب على حدة، وينبغي على كل طالب أن يصطحب معه عند الحضور للكلية الأوراق الآتية:

- طلب الالتحاق الذي تمت طباعته بعد استكمال البيانات، 3 نسخ.

- بطاقة الترشيح للإلتحاق بالكلية المرسلة للطالب من تنسيق القبول بالثانوية العامة 2023.

- أصل + 3 صور ضوئية من استمارة الثانوية العامة.

- 3 صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي وسيتم الاطلاع على الأصل عند التقدم.

- أصل + 3 صور ضوئية من شهادة الميلاد الحديثة.

- 8 صور شخصية حديثة مدون عليها اسم الطالب كاملا والرقم القومي.

- تقديم نموذج 2 جند للذكور فقط، أو تقديم البطاقة العسكرية نموذج 6 أو 7 جند للطلاب مواليد 2004 وما قبلها ويستخرج من قسم الشرطة التابع له ومديرية الأمن.

- دفع المصاريف المقررة إلكترونيا في منفذ التحصيل بالكلية، حيث لا يقبل الدفع النقدي نهائيا.