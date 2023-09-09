«حماة وطن مطروح» تنظم لقاء جماهيريا للاستماع لمطالب المواطنين وتوعيتهم

عقدت الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ، أمينة المرأة المركزية بحزب حماة الوطن، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، ورئيس لجنة الصحة بالحوار الوطني، لقاء جماهيريا مع المواطنين بمكتبة مصر العامة للاستمتاع إلى مطالبهم، بحضور النائب عيسى أبو تمر، عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، ولفيف من قيادات الحزب.

طلبات أهالي مطروح

وتضمَّنت مطالب أهالي مطروح في اللقاء، سرعة دخول مستشفيات المحافظة في التأمين الصحي الشامل، ودعم قطاع الصحة بالتخصصات التي بها عجز، والاهتمام والارتقاء بالرعاية الصحية بالقرى والمدن البعيدة، بالإضافة إلى دعم العملية التعليمية، للقضاء على كثافة الفصول المرتفعة، والاهتمام بالمعلم وزيادة حافز بدل الجذب لباقي المدن، وتعيين الباحثين من أبناء المحافظة في جامعة مطروح، وبحث مطالب والاهتمام بذوي الهمم، وتوفير مدارس للمكفوفين.

تجهيز عرائس مطروح

وأعلنت الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ، للحضور أنه سيتم تحمل تكلفة تجهيز الفتيات اليتيمات بمطروح المقبلات على الزواج بتجهيزهن لعش الزوجية، وبالنسبة للشكاوى سيتم رفع جميع المطالب للوزراء المعنيين، وذلك بالتنسيق مع النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح.

توثيق قسائم الزواج وبطاقات الرقم القومي

وأوضحت أمينة المرأة المركزية بحزب حماة الوطن، بأن النائب عيسى أبو تمر أمين حزب حماة الوطن بمطروح، حصل على موافقة وزير العدل لتوثيق قسائم الزواج وبطاقات الرقم القومي، وتوفيق أوضاع شباب مطروح في التجنيد بدعوة لجنة من منطقة التجنيد، بالإضافة إلى الموافقة على إقامة عدد من المدارس ووحدات صحية وغيرها من الموافقات، وهذا هو دور حزب حماة الوطن الذي يهتم بالقضايا ومشاكل الجماهير في القطاعات الحيوية، بالتعليم والصحة والكهرباء والمرأة والطفل، والعديد من الملفات في القطاعات الخدمية المختلفة.

تحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وحرصت الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ، على تحفيز وحث أهالي مطروح بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة بإطلاق مبادرة «هنشارك» بالدعوة للنزول وانتخب بحرية لبناء الجمهورية الجديدة، فمصر تستحق الكثير، ووجهت الشكر والتقدير للمرأة المطروحية والسيوية على الروح المصرية العفوية، فأهل مطروح أهل شهامة وكرم، وحرس مصر من بوابتها الغربية.

مساعدة المواطنين

ومن جانبه، أشار النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إلى أن مكتبه في الحزب مفتوح لجميع فئات المجتمع المطروحي، للاستماع لشكاوى ومطالب أهالينا بالمحافظة ورفعها على الجهات المعنية، في حدود الإمكانيات المتاحة.