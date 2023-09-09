«صيفك مكمل معانا» مبادرة على شواطئ مرسى مطروح لجذب آلاف المصطافين

واصل المصطافون توافدهم على شواطئ مدينة مرسى مطروح، خلال الفترة الحالية، ضمن المبادرة التي أطلقتها المدينة تحت شعار «صيفك مكمل معانا»، والتي تستهدف استقبال آلاف الزائرين بالفنادق والمنتجعات والقرى، في ظل المقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة.

توافد آلاف المصطافين على مرسى مطروح

وقال عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، إن المدينة تشهد وصول الآلاف من ضيوف ومصطافي ومحبي مطروح، بالتزامن مع رحلات اليوم الواحد في العطلات الأسبوعية، والتي تأتي من المحافظات المختلفة، لتستقبل الشواطئ روادها في الموسم السياحي الصيفي مع آخر ضوء نهار.

مبادرة صيفك مكمل معانا

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أن مبادرة «صيفك مكمل معانا» أطلقتها المدينة الساحلية خلال شهر سبتمبر الجاري، وتشهد إقبال أعداد كبيرة من ضيوف المحافظة، مع ختام موسم الصيف على شواطئ الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية، بجانب السياحة الخارجية، والتي تصل من جميع دول والعالم.

مياه ساحرة ورمال بيضاء

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح وصول ضيوف المدينة من محافظات مصر لشواطئ المدينة الممتدة على طول البحر الأبيض المتوسط، خلال الموسم الصيفي السياحي هربا من ارتفاع درجات الحرارة وبحثًا عن الاستمتاع بهدوء وطبيعة مطروح الساحرة، ومياه بحرها النقية ورمالها البيضاء، وسط توافر كافة الخدمات للمصطافين.

تعليمات الإنقاذ على الشواطئ

ونبه رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان، إلى ضرورة التزام المصطافين بتعليمات رؤساء الشواطئ وأفراد الإنقاذ التي تتابع الحالة العامة يوميا، والمسئولة عن توجيه التحذيرات للزائرين بجميع الشواطئ، حفاظا على أرواح الجميع من ضيوف وأهالي المدينة.

أسعار الشماسي على شواطئ مطروح

ولفت أنه جرى تحديد أسعار الشواطئ العامة هذا العام والتي جاءت بـ120 جنيها للشمسية و4 كراسي، مؤكدا أنه يتم متابعة الشواطئ من مجلس المدينة، بالإضافة لمتابعة حالة البحر بشكل مستمر، وذلك في ظل توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة الحالة العامة للشواطئ والخدمات المقدمة خلال موسم الصيف.