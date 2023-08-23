«الزراعة»: الصادرات المصرية تصل إلى 160 سوقًا حول العالم

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية بقطاع الزراعة خلال الفترة الأخيرة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، أبرزها «الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات والريف المصري الجديد وسيناء»، وكل تلك المناطق تدخل في حيز الكتلة الزراعية المنتجة.

3 مليون فدان

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية «dmc» تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أن مساحة النباتات المنتجة أو الكتلة المنتجة لا تقل عن 3 ملايين فدان، مشيرًا إلى أنه رقم مؤثر جدًا، منوهًا إلى أن تلك المساحة تعتبر ثلث المساحة التي تم زراعتها على مدار التاريخ.

زيادة فرص التصدير

وأشار متحدث الزراعة، إلى زراعة تلك المساحات تحقق مزيدًا من الأمن الغذائي وتعظيم الإنتاج النباتي، وزيادة فرص التصدير، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يتأثر بشكل كبير بقطاع الزراعة ولذلك فإن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بالزراعة لما له من تأثير وأبعاد خاصة بالتنمية.

وتابع: «جرى إضافة جزء كبير جدًا للصادرات المصرية، حيث أنه خلال 5 سنوات الماضية هناك معدلات غير مسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية، فعلى سبيل المثال خلال العام قبل الماضي تم تصدير 5 مليون طن، وفى العام الماضي تم تصدير 6 ونصف مليون طن، أما العام الحالي تم زيادة نسبة التصدير عن السابق بحوالي 760 ألف طن زيادة»، مضيفًا «حققنا أرقامًا قياسية في بعض المحاصيل، إذ صدرنا 1.9 مليون طن من الموالح، وأكثر من 900 ألف طن من البطاطس».

160 سوق حول العالم

وأكد متحدث الزراعة، تصدير الفائض من محاصيل الخضار والفاكهة الى الخارج، لافتًا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تصل إلى نحو 160 سوقًا حول العالم، مما يؤكد وجود ريادة للدولة المصرية في القطاع الزراعي.