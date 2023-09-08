«الأوقاف» تفتتح 17 مسجدا 9 محافظات.. بينها الجيزة والفيوم

تفتتح وزارة الأوقاف المصرية عددا من المساجد في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الوزارة من أجل التوسع وإعمار بيوت الله تعالى، ووصل عدد المساجد التي افتتحتها الأوقاف اليوم إلى 17 مسجدا، بينها 14 مسجدا جديدا أو إحلال وتجديد، و3 مساجد صيانة، ليكون إجمالي ما افتتحته الأوقاف منذ أول يوليو 2023 وحتى اليوم 153 مسجدا على مستوى الجمهورية.

مساجد الإحلال والتجديد

وعن مساجد الإحلال والتجديد أو المساجد الجديدة التي تفتتحها الأوقاف المصرية المصرية اليوم، فجاءت على النحو التالي:

مديرية أوقاف الفيوم:

- مسجد الصواف في المظاطلي بمركز طامية

- مسجد أبو بكر الصديق في عزبة قلمشاه بمركز إطسا

مديرية أوقاف بني سويف:

- مسجد البراغتة في الميمون بالواسطى

- مسجد العرب في قمن الروس بالواسطى

مديرية أوقاف أسيوط:

- مسجد أبو بكر الصديق في المختون بديروط

- مسجد الهدى في أم القصور بمنفلوط

مديرية أوقاف المنوفية:

- مسجد الرحمن الشهير بأحمد الصاوي في دنشواي بالشهداء

مديرية أوقاف البحيرة:

- مسجد التوحيد في عزبة فرحات بأبو المطامير

- مسجد عزبة الناموس في البرنوجي بدمنهور

- مسجد الفتح في قرية أباظة البحرية بحوش عيسى

مديرية أوقاف القليوبية:

- مسجد السلام في عزبة حسن خليل بالخانكة

- مسجد الرحمة في عرب الغديري بطوخ

مديرية أوقاف الغربية:

- مسجد عثمان بن عفان في قرية محلة روح بمركز طنطا ثان

- مسجد عبد العزيز الطريني في طرينة البلد بمركز المحلة الكبرى أول

مساجد الصيانة

أما عن مساجد الصيانة التي تفتتحها وزارة الأوقاف اليوم، فجاءت على النحو التالي:

مديرية أوقاف الجيزة:

- مسجد العجمي في شارع العجمي بمركز البدرشين

مديرية أوقاف القليوبية:

- مسجد الوكلاءفي عزبة الوكلاء بشبين القناطر

مديرية أوقاف أسوان:

- مسجد الرحمة في حاجر السباعية عزب نصر بالسباعية