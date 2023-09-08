«الأوقاف» تطلق قافلتين دعويتين إلى الحمام والسلوم بمطروح

أعلن الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أنه للأسبوع الثاني على التوالي جرى تنظيم قوافل دعوية بمطروح شرق المحافظة وغربها، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتوجهت قافلتان دعويتان إلى مدينة السلوم غربا، ومدينة الحمام شرقا، وذلك في ظل اهتمام وزارة الأوقاف بالمناطق الحدودية بتكثيف القوافل الدعوية والتي يترأسها قيادات الوزارة.

قوافل دعوية في مطروح

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إنه ستنطلق، اليوم، قافلتان دعويتان من الوزارة لأداء خطبة الجمعة بمدينة الحمام بعد سلسلة نشاطات دعوية على مدار اليومين الماضيين، شملت لقاءات دعوية بمراكز الشباب والجمعيات والمساجد، وتواصل نشاطها بمقرأة الجمهور بعد صلاة الجمعة من المساجد التي كلفوا بها.

صلاة الجمعة في مطروح

وأضاف وكيل أوقاف مطروح، أن علماء من وزارة الأوقاف يؤدون خطب الجمعة خلال القافلة الدعوية، حيث يؤدي الشيخ محمود محمد عبد الرحمن خطبة الجمعة بمسجد القرية الحمراء بالحمام، والشيخ عمرو محمد عبدالمطلب في مسجد المغاربة، والشيخ أيمن على محمد سلامة في المسجد الكبير، والشيخ محمد أحمد عامر في مسجد التوبة بالحمام، والشيخ أحمد إبراهيم محمد في مسجد التقوى، كما جرى انعقاد مقرأة الجمهور بجميع المساجد لأهالي مدينة الحمام.

القافلة تجوب القرى والنجوع

ومن جانبه أكد الشيخ سليمان مطاوع مدير إدارة أوقاف الحمام، في بيان، أن القافلة جابت بعض المصالح الحكومية بالمدينة لنشر سماحة الإسلام ومقاصده الشرعية النبيلة، كما انعقدت الأمسيات داخل المدينة والقرى المجاورة، كما أُعِدَ لها للمشاركة في البرنامج الصيفي وحضور مقارئ الأعضاء والأئمة.

قافلة دعوية في السلوم

واستقبل الشيخ محمد نصار مدير الإدارة الأوقاف بالسلوم، القافلة الثانية معبرا عن عن سعادته بتتابع القوافل لمدينة السلوم وزاريا ومن مديرية أوقاف مطروح باعتبار السلوم أبعد نقطة غربا، وشمل برنامج القافلة حضور مقارئ الجمهور وأداء خطبة الجمعة قبلها، ومقارئ الأئمة، فيما ترأس الشيخ محمد نصار القافلة والتي كانت مكونة من الشيخ حسام العيسوي والشيخ محمد الفقي، والشيخ عبد الواحد حسن، والشيخ محمد جمعة، والشيخ أيمن القاضي، والشيخ علاء أبو زيد، والشيخ محمد المالح.

وأوضح وكيل أوقاف مطروح أن القوافل الدعوية مستمرة لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم وتقوية الانتماء والروابط الاجتماعية خدمة للدين والوطن.