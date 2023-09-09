واعظة بـ«الأوقاف»: موضوعات «مؤتمر الشئون الإسلامية» تواكب العصر

استطلعت قناة «الناس» انطباعات الوفود المشاركة في المؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني»، برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

المؤتمر يسلط الضوء على الفضاء الإلكتروني

وقالت الدكتورة وفاء عبدالسلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن المؤتمر له طبيعة خاصة، كونه يسلط الضوء على الفضاء الإلكتروني، وكيفية مواكبة العصر، وطرق التحدث مع العالم وأنت جالس في مكانك.

وأشارت وفاء عبدالسلام، إلى أن اختيار الموضوع موفق؛ مشيرة إلى أن وزير الأوقاف اختار موضوعًا عصريًا يواكب المجتمع، وكيفية مخاطبة الشباب، متابعة: «هذا الشق الذي يهمني، وسعيدة بتناول كل هذه المحاور بحيث تتسع المدارك، ونستطيع مواكبة العصر وتجديد الخطاب الديني، من خلال الفضاء والإلكترونيات الحديثة».

الأفكار ستؤتي ثمارها

وأكدت وفاء عبدالسلام: «سعيدة بالمحاور الموجودة اليوم، وسنشاهد الأبحاث المقدمة، ولن نكون مستهلكين، لكن مشاركين لدينا إنتاج».

واختتمت حديثها قائلة: «الأفكار كلها رائعة، وتؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة».