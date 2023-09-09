رئيس الإصلاح والنهضة: الثوابت الوطنية العمود الفقري للمناخ الحر

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن حرية الرأي من القضايا الهامة والمحورية للغاية، والتي يجب ألا تتصادم مع الثوابت الوطنية المصرية، فالمناخ الغني بالحرية يساعد على الإبداع والتطور، شرط ألا تكون الحرية منفلتة، حتى لا تحدث فوضى اجتماعية كبيرة، يمكن أن تأتي بخلاف المقصود من مفهوم الحرية الذي يساعد على التطور والإنتاجية والإبداع.

3 أركان للحرية المنضبطة

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا لايف»، أنه لكي تساعد الحرية على تحقيق أهدافها في قضية الإبداع والانطلاق والحلم والأمل، لا بد أن تكون منضبطة، ولها هنا 3 أركان أساسية، وهي ألا تتصادم مع الثوابت الوطنية للدولة المصرية، ولا تتعارض مع حرية الآخرين، وأن ينظمها القانون، خاصة أن مصر لديها ثوابت أخلاقية تمتاز بها منذ قدماء المصريين إلى وقتنا الحالي.

حرية تتناسب مع مصر

وتابع: «نريد حرية مصرية تتناسب مع التكوين الاجتماعي المصري، والتي لا بد أن تكون منضبطة تتماشى مع الثوابت الأخلاقية والقانونية والوطنية والهوية المصرية».