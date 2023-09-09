وظائف خالية في بنكي الأهلي ومصر.. اغتنم فرصتك للعمل بالمجال المصرفي

بمجرد حصول الطالب على شهادة المؤهل الدراسي، يبدأ في البحث عن وظائف خالية، سواء كانت مناسبة لمجال دراسته، أو كانت في مجال آخر، وتعد وظائف البنوك من أكثر الوظائف التي يهتم كثيرون بالالتحاق بها. وفي هذا السياق، أعلن عدد من البنوك عن وظائف خالية لحديثي التخرج وأصحاب الخبرة، مثل البنك الأهلي وبنك مصر.

وأوضح بنك مصر والبنك الأهلي تفاصيل الوظائف الخالية، ويوضح هذا التقرير الشروط المطلوبة وكيفية التقديم للوظائف، وفق الموقع الرسمي الخاص بهما.

وظائف بنك مصر

أعلن بنك مصر عن حاجته لـ وظائف خالية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

مسؤوليات الوظائف

- التعاون مع تصميم المنتج والهندسة لتطوير فهم الاحتياجات.

- البحث وتقديم المشورة للنماذج الإحصائية المبتكرة لتحليل البيانات.

- إبلاغ النتائج إلى أصحاب المصلحة في قطاع الأعمال.

- تنفيذ التحليلات للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ.

- يعمل بشكل وثيق مع مديري علوم البيانات لتحديد وترتيب أولويات التسليمات لكل حالة استخدام تجاري.

- العمل يكون ضمن فريق رشيق في طليعة تشكيل تجربة العملاء باستخدام التعلم الآلي والنمذجة الإحصائية التنبؤية.

- حل مشكلات البيانات وتطوير حلول بيانات مبتكرة باستخدام العقلية التخريبية.

- تصميم ونشر وتقييم النماذج التنبؤية والخوارزميات المتقدمة لدفع قرارات العملي.

- ساهم في قرارات هندسة البيانات ويتعاون مع فرق التكنولوجيا لتنفيذ النموذج.

- يقوم بمعالجة البيانات بما في ذلك التحليل الإحصائي واختيار المتغيرات وتقليل الأبعاد.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصلا على درجة البكالوريوس في الاقتصاد أو علوم الكمبيوتر أو الهندسة أو الإحصاء أو الرياضيات أو الفيزياء أو بحوث العمليات، أو أي تخصص ذي صلة مع سجل أكاديمي ممتاز.

- أن يكون لديه خبرة في واحدة على الأقل من اللغات التالية: Python، Java، Scala، R.

- أن يكون لديه مهارات تواصل جيدة، مع القدرة على العمل بفرق متعددة الوظائف لترجمة مشكلات العمل إلى حلول تحليلية محتملة.

- أن يكون حاصل على ماجستير في علوم الكمبيوتر أو الإحصاء.

- أن يكون لديه خبرة في العمل على مجموعات كبيرة من البيانات، خاصة مع Hadoop وSpark.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر الدخول للصفحة الرسمية لبنك مصر على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.

وظائف البنك الأهلي

كما أعلن البنك الأهلي المصري عن وظائف خالية عبر الموقع الرسمي الخاص به، وجاءت الشروط كالتالي:

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف في البنك الأهلي حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو الكليات.

- أن يكون المتقدم للوظائف من خريجى سنوات 2022 و2021 و2020 و2019.

- أن يكون حاصلا على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.

- ألا يكون للمتقدم أقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عام.

- أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي.

الكليات والتخصصات المطلوبة

- خريجي كليات تجارة لأقسام محاسبة وضرائب وتمويل وتسويق وإدارة وتجارة خارجية.

- كليات إدارة أعمال لأقسام بنوك وائتمان ومالية وموارد بشرية ونظم ومعلومات إدارية ومنشأة مالية وإدارة أعمال دولية ولوجستيات وتسويق.

- كليات اقتصاد وعلوم سياسية.

- تكنولوجيا المعلومات.

- حاسبات ومعلومات.

- هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات).

- حقوق.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف البنك الأهلي الدخول للموقع الرسمي، واختيار الأيقونة الخاصة بالوظائف، ثم يتم بعد ذلك إدخال جميع البيانات الخاصة بالراغب في التقديم على الوظائف.