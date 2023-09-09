استمرار تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية عبر بوابة مصر الرقمية

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، استمرار تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية الناجحين في الدورين الأول والثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية، في تنسيق القبول للعام الدراسي الجديد 2023- 2024 حتى مساء الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري 2023.

موعد تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية

وأوضحت جامعة الأزهر، أنّ تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية متاح من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك وفقاً للدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن تسجيل الرغبات متاح أمام الطلاب والطالبات بمختلف الشعب «العلمي- الأدبي- الشعبة الإسلامية».

خطوات ورابط التسجيل

ووجه نائب رئيس الجامعة الطلاب، بالدخول والتسجيل من خلال الرابط المرفق لبوابة مصر الرقمية؛ داعيًا لهم بالتوفيق في اختيار الكلية التي تتناسب ومجموعهم ورغبتهم، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم.