خطوات استخراج بطاقة تموين بدل فاقد عبر بوابة مصر الرقمية

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر بوابة مصر الرقمية، خدمة استخراج بطاقة تموين بدل فاقد، تسهيلًا على أصحاب البطاقات ممن تعرضوا لفقد البطاقة أو كسرها أو تلفها.

استخراج بطاقة تموين بدل فاقد

وتشترط بوابة مصر الرقمية لعمل طلب استخراج بطاقة تموين بدل فاقد إنشاء حساب على البوابة الرقمية باسم صاحب البطاقة، واتباع خطوات إصدار بدل تالف أو فاقد، مرورًا بتحديد مكان الاستلام، سواء التوصيل إلى المنزل أو من مكتب التموين التابع له مقدم الطلب.

وقت استلام بطاقة التموين بدل تالف

وتحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية، توقيت استخراج بطاقة التموين بدل تالف في حدود من أسبوعين إلى 3 أسابيع، ليتسلمها المواطن ويصرف الخبز بعد 72 ساعة، أما التموين فيتم صرفه في الشهر التالي لصدور البطاقة.

وتتيح وزارة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، عدد آخر من الخدمات لحاملي البطاقات التموينية ومنها «الفصل الاجتماعي، ونقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، والاستعلام عن صرف البطاقة، وتفعيل بطاقة التموين».