«التموين»: التسجيل في بوابة مصر الرقمية شرط استخراج بدل فاقد «أون لاين»

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه بالنسبة لأصحاب البطاقات التموينية الراغبين في استخراج بدل فاقد بطاقة التموين أون لاين، عليهم أن يقوموا بالتسجيل في بوابة مصر الرقمية أولا من خلال إنشاء حساب على المنصة الرقمية.

التسجيل في بوابة مصر الرقمية

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يشترط أن يتم التسجيل في بوابة مصر الرقمية وإنشاء الحساب على المنصة الرقمية باسم رب الأسرة الصادر باسمه البطاقة التموينية، من أجل التمكن من التقديم على إحداث خدمات على البطاقة، موضحة أنّه إذا كان الحساب على بوابة مصر الرقمية باسم أحد أفراد البطاقة لا يمكنه إجراء أي خدمة على البطاقة.

توقيت استخراج بطاقة تموين بدل تالف

وأكدت المصادر، أن استخراج بطاقة التموين بدل تالف أو فاقد، يتسغرق من أسبوعين إلى 3 أسابيع، مشيرة إلى اختلاف توقيت صرف الخبز والسلع بالبطاقة التموينية، كالتالي:

- صرف الخبز يتم بعد 72 ساعة من استخراج بدل التالف أو الفاقد.

- صرف السلع التموينية يتم في الشهر التالي لاستلام كارت البطاقة الجديد.

وأشارت المصادر، إلى أنه يجب على الأسرة التي تسلمت بطاقة التموين بدل تالف أن تقوم بتفعيلها فور استهلامها من خلال إرسال رسالة نصية مكتوب فيها رقم 1 إلى الرقم المحدد 9136، ودون الحاجة لرصيد في الموبايل.