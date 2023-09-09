وكيل «تعليم كفر الشيخ»: إجراء المقابلات للمتقدمين لوظائف الإدارة المدرسية

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظائف الإدارة المدرسية «وكيل، ومدير مدرسة»، لإدارة بيلا التعليمية، بمقر نقابة المعلمين في مدينة كفر الشيخ.

تشكيل لجنة لاختيار أفضل المتقدمين

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شكَّل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء العاملين بالمحافظة، والتنظيم والإدارة ونقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

الشفافية والحيادية التامة

ومن جانبه، وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة تطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية لهم وذلك بما يخدم العملية التعليمية في محافظة كفر الشيخ.