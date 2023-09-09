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عضو «رجال الأعمال»: الجمهورية الجديدة أنهت العشوائية العقارية في مصر

كتب:

مارينا رؤوف
08:46 م | السبت 09 سبتمبر 2023
حسين تامر

حسين تامر

أكد حسين تامر، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمهورية الجديدة استطاعت تغيير شكل الخريطة الاستثمارية في مصر، وإنهاء العشوائية العقارية التي كانت موجودة منذ سنوات طويلة.

حسين تامر: المشروعات القومية جذبت أنظار العالم لمصر

واضاف عضو جمعية رجال الأعمال، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشروعات القومية في مصر بمدن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والمنصورة الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع، جذبت أنظار العالم لمصر.

وشدد «تامر» على أن المشروعات القومية في مصر لم ينفذ مثلها بالعالم، فضلا عن أن المشروعات والمدن الجديدة جرى تنفيذها بتكنولوجيا جديدة ومتطورة، لم تشهدها مصر من قبل.

تامر: المشروعات كنت تحتاج ما يقرب من 30 عاما

وأردف: «هناك مجهود كبير بذل على مستوى المشروعات القومية؛ إذ كانت تحتاج ما يقرب من 30 عاما لتنفيذها».

وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن مصر تشهد نهضة عمرانية حقيقية، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، بما نشاهده من مشروعات في كل المدن الجديدة، ساعدت في تشغيل ملايين الأيدي العاملة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.