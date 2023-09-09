كاتب صحفي: مجموعة العشرين بدأت تنظر إلى أفريقيا كقارة مهمة ومؤثرة

أكد الكاتب الصحفي محمد الجالي أنَّ الانضمام الرسمي للاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين وسط تنوع كبير من الدول الأعضاء، لافتاً إلى أن تكتل بريكس تمخضت عنه أحد اجتماعات G20 بالأساس.

الجالي: عضوية أفريقيا في G20 نتيجة جهود سياسية ودبلوماسية مصرية أفريقية

وأضاف «الجالي» خلال استضافته على شاشة «إكسترا نيوز» وتغطية خاصة لانعقاد قمة الـ20 اليوم، بأنَّ وجود أفريقيا كعضو في المجموعة ودعوتها للانضمام إلى هذا التكتل جاء بعد بذل جهد كبير من مصر وبعض الدول الأفريقية، وعمل دبلوماسي وسياسي، يؤكد أن مجموعة العشرين بدأت تنظر إلى أفريقيا باعتبارها قارة هامة ومؤثرة.

وتابع الكاتب الصحفي، أنَّ انضمام أفريقيا إلى مجموعة الـ20 والتفات القوى الغربية لأهميتها على الساحة الدولية، يؤكد ويترجم ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي سابقاً في كلمته، «لابد أن تبحث أفريقيا عن مصالحها».

التأثير الأفريقي يبدأ من استغلالها لإمكاناتها وطاقاتها

واستطرد «الجالي»: «رأينا هذا في رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عندما تحدث الرئيس السيسي عن ضرورة إصلاح الاتحاد الأفريقي والبحث عن مصالحها ولا تكون مجرد حقل تجارب للقوى العظمى لأنَّ القارة تمتلك بالفعل من الإمكانات والأدوات ما يجعلها مؤثرة إذا أحسنت استغلال مواردها والفرص الواعدة المتاحة».