تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني بعيادات التأمين في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني للكشف بعيادات التأمين الصحي بالفرع، مؤكدا أنه تم تفعيل هذه الخدمة بدءا من اليوم، وذلك من خلال استخدام الحجز على الموقع التالي http://196.219.52.230/reservation/HioClinicReservation.aspx

ويحجز الراغب في الحجز من خلال الرابط السابق ويسجل رقم البطاقة القومية الخاصة به، لتفتح عقب ذلك له نافذة، يظهر بها اسمه ويختار الفرع الذي يتوجه له لإجراء الكشف الطبي، كما يختار التخصص، ويختار فئة الطبيب «استشاري، أخصائي»، ويختار العيادة التي يرغب إجراء الكشف الطبي بها، وتحديد اليوم الذي يرغب التوجه لإجراء الكشف الطبي.

خدمات طبية متعددة

وأشار محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، إلى أن فرع التأمين الصحي في المحافظة، يقدم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، والتي تخدم الآلاف من المواطنين في شتى ربوع المحافظة، ولذلك تم التيسير على المواطنين الحجز الإلكتروني بغرض الكشف.

توزيع جغرافي لفروع التأمين الصحي

وأضاف أيضا أن فرع التأمين الصحي في كفر الشيخ، له عدد من الفروع الطبية التي تقدم يومياً الآلاف من الخدمات الطبية، والجراحية المتنوعة، وذلك من خلال بعض الفروع ومنها بمدن فوه ومطوبس وبلطيم وفرع مدينة كفر الشيخ.