عضو «المصرية لشعبة الدواجن»: تراجع أسعار «الفراخ» لتسجل 45 جنيها قريبا

عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية

كشف الدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة، بجامعة كفر الشيخ، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، المعنية بمتابعة حركة الأسعار، أن أسعار الدواجن ستتراجع بشكل كبير خلال ثلاثة أسابيع من اليوم، لتسجل 45 جنيها للكيلو بدلا من 55 حاليا.

تراجع ملحوظ للدواجن

أشار «يحيى» في تصريحات لـ«للوطن»، إلى أن تراجع أسعار الدواجن والفراخ البيضاء، يرجع لانخفاض أسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية، موضحا أن هذا يرجع للدور الكبير الذي تلعبه الحكومة في توفير الأعلاف بأسعار مخفضة، وزيادة عجلة الإنتاج، فضلا عن زيادة الرقعة المنزرعة من مساحات الذرة الصفراء، وتسهيل ودعم حركة الاستيراد للأعلاف.

إنتاج 47 مليون فرخة بعلف مخفض

وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد تخريج دفعة كبيرة من الفراخ البيضاء بنحو 47 مليون فرخة بيضاء، وسط تناولها علف مخفض، وهو ما يعود بالنفع على المستهلكين في تراجع سعر كيلو الفراخ.