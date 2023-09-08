يُعد الكشف الطبي من أهم الإجراءات التي يخضع لها الطلاب الجدد عند التحاقهم بالجامعات المصرية، وذلك لضمان سلامتهم الصحية وقدرتهم على الالتحاق بالدراسة الجامعية.

وبناءً عليه، أعلنت جامعة طنطا عن جدول مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الجامعي 2023-2024.

جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة طنطا 2023

وتنشر «الوطن» من خلال السطور التالية جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة طنطا 2023 للطلاب الجدد، علي أن يتم إجراء الكشف الطبي بمقر إدارة الشئون الطبية بمجمع كليات الجامعة بسبرباي من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الثانية ظهراً، وجاء الجدول مقسمًا حسب الكليات:

كلية الطب والصيدلة: يومي السبت والأحد 2 و3 سبتمبر.

كلية طب الأسنان والهندسة: يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 سبتمبر.

كلية التمريض والمعهد الفني: يومي الأربعاء والخميس 6 و7 سبتمبر.

كلية الزراعة والعلوم والتربية النوعية: يومي السبت والأحد 9 و10 سبتمبر.

كلية التربية: يومي الإثنين والثلاثاء والأربعاء 11 و12و 13 سبتمبر.

كلية تجارة انتظام وانتساب: يومي الخميس والسبت والأحد 14 و16 و17 سبتمبر.

كلية الآداب انتظام وانتساب: يومي الإثنين والثلاثاء والأربعاء 18 و19و20 سبتمبر.

كلية الحقوق انتظام وانتساب موجه: يومي الخميس والسبت والأحد 21 و23 و 24 سبتمبر.

كلية الفنون التطبيقية والحاسبات، يومي الإثنين والثلاثاء 25 و 26 سبتمبر.

كما تم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 27 و 28 سبتمبر لتخلفات جميع الكليات، بحسب ما أعلنته جامعة طنطا في بيان لها.

تعليمات واشتراطات الكشف الطبي بجامعة طنطا

كما تتضمن أيضًا بعض التعليمات الهامة التي يجب على الطلاب الجدد الالتزام بها عند التقدم للكشف الطبي، مثل:

إحضار استمارة الكشف الطبي من مقر الكلية.

إحضار صورة شخصية وبطاقة الترشيح. إحضار البطاقة الخاصة بتطعيم فيروس كورونا.

يُعد الكشف الطبي إجراءً ضروريًا لضمان صحة الطلاب الجدد وقدرتهم على الالتحاق بالدراسة الجامعية. وبناءً عليه، يجب على الطلاب الجدد الالتزام بالجدول الزمني للكشف الطبي والحضور في الموعد المحدد.