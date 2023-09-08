مواعيد الكشف الطبي في جامعة دمياط.. يبدأ الأحد المقبل

ينتظر الطلاب الجدد مواعيد الكشف الطبي في جامعة دمياط، استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد، وهو ما أعلنته الجامعة عقب اعتماد المواعيد من الدكتور حمدان ربيع، القائم بأعمال رئيس جامعة دمياط.

مواعيد الكشف الطبي في جامعة دمياط 2023

ووفقا للجدول المعلن، تبدأ مواعيد الكشف الطبي في جامعة دمياط للطلاب المستجدين، الأحد 10 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته، وتم تقسيم المواعيد على مرحلتين، المرحلة الأولى ستكون في مقر حرم الجامعة بدمياط الجديدة كالتالي:

- كلية الطب البشري: الأحد 10 سبتمبر

- كلية الهندسة: الاثنين 11 سبتمبر

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: الثلاثاء 12 سبتمبر

- كلية الآثار: الأربعاء 13 سبتمبر

- كلية التجارة: الأحد والاثنين والثلاثاء 17 و18 و19 سبتمبر

- كلية الآداب: الأربعاء والخميس 20 و21 سبتمبر

- كلية التمريض: الأحد 24 سبتمبر

- كلية الزراعة: الاثنين 25 سبتمبر

- كلية الحقوق: الثلاثاء والأربعاء 26 و27 سبتمبر

أما المرحلة الثانية التي ستبدأ 17 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر ستكون في مقر كلية التربية جامعة دمياط كالتالي:

- كلية التربية: الأحد والاثنين والثلاثاء 17 و18 و19 سبتمبر

- كلية الفنون التطبيقية: الأربعاء والخميس 20 و21 سبتمبر

- كلية العلوم: الأحد والاثنين 24 و25 سبتمبر

- كلية التربية النوعية: الثلاثاء والأربعاء 26 و27 سبتمبر.

مواعيد الكشف الطبي في كليات جامعة دمياط للمتغيبين

كما تم تحديد مواعيد الكشف الطبي لجميع الكليات للطلبة المتغيبين أو طلبة التحويلات، ابتداء من يوم 1 وحتى 5 أكتوبر 2023.