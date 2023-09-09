مقتل 2 وإصابة 7 في تجدد الاشتباكات بمخيم عين الحلوة جنوب لبنان

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، اليوم السبت، مقتل شخصين على الأقل، جراء تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوبي البلاد، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» قبل قليل.

اشتباكات دامت يومين في مخيم عين الحلوة في لبنان

تستمر الاشتباكات منذ مساء الخميس، بين مسلحين مم حركة فتح ومجموعات إسلامية متشددة، في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان، والذي يُعتبر أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في البلاد، وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل حوالي 13 شخصاً، منذ بداية المواجهات في 29 يوليو الماضي.

وتجددت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بعد ليلة هادئة نسبيًا، مما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة سبعة آخرين بجروح داخل المخيم، وفقًا لتقرير الوكالة الوطنية للإعلام.

تصاعدت حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

وفقًا لتقرير الوكالة الوطنية للإعلام، تصاعدت حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة في ظهر اليوم، حيث امتدت من غرب المخيم إلى المحاور التقليدية في البركسات والطوارئ والبستان اليهودي.

وأشار التقرير إلى استخدام أطراف النزاع، وهما عناصر حركة فتح وجماعات إسلامية متشددة، للأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأسلحة القنص، التي وصلت إلى مناطق بعيدة عن محاور القتال حتى مدينة صيدا.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط جريح جراء إصابة سيارة بشظايا صاروخية في الطرف الجنوبي الغربي للمدينة، وتم تسجيل مقتل شادي عيسى في حي حطين وإصابة سبعة آخرين.