3 شروط للالتحاق بمعسكر وزارة الشباب والوكالة الألمانية للتعاون الدولي

حددت وزارة الشباب والرياضة 3 شروط للالتحاق بالمعسكر الأول للوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك ضمن فعاليات صيف شبابنا.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالتعاون مع مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ نيابة عن الحكومة الألمانية، فعاليات المعسكر الأول من برنامج تصحيح المفاهيم السلوكية المغلوطة.

وتوضح الوطن في السطور التالية شروط الالتحاق بالمعسكر، والفئة المستهدفة، وذلك ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء.

شروط الالتحاق بمعسكر وزارة الشباب والرياضة

السن للشباب المشارك من 16 وحتى 29 سنة.

الفئة المستهدفة: الشباب بمحافظة القاهرة.

النوع الاجتماعي: ذكور فقط بسبب تركيز النشاط على تلك الفئة.

موعد انعقاد المعسكر

من المقرر تنفيذ 5 معسكرات في محافظة القاهرة خلال شهر سبتمبر الجاري.

ويجرى حاليا انعقاد أولى المعسكرات خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري، بمحافظة القاهرة وذلك بالمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات.

كيفية التقديم للمشاركة فى المعسكر

على الشباب الراغب فى المشاركة التقديم من خلال مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة.

وأوضحت وزارة الشباب الرياضة، أن مشاركة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة بصرية وسماعية وحراكية من الركائز الأساسية التي يرتكز عليها مشروع تكافؤ الفرص.

وحثت الوزارة الأشخاص ذوي الإعاقة على التقديم والمشاركة، حيث سيتم توفير كافة سبل الإتاحة المختلفة التي من شأنها أن تمكن الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة من المشاركة.

وشددت وزارة الشباب على أن يكون لدى المشترك الاستعداد للالتزام بحضور معسكر لمدة 4 أيام من 9 ص إلى 4 مساءً.

ونوهت وزارة الشباب والرياضة أن التدريب يتناول مجموعة من المواضيع الاجتماعية المختلفة، وتأهيل الشباب على مهارات التواصل اللاعنفى، ومبادئ الدعم النفسي من خلال أنشطة متنوعة.