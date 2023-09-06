أماكن معرض أهلا مدارس 2023 في محافظة القاهرة.. تعرف عليها

أيام قليلة وينطلق معرض أهلا مدارس مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2024/2023، إذ ينتظر الكثير من المواطنين وأولياء الأمور، افتتاحه ليوفر جميع الأدوات المدرسية، سواء كانت خاصة بالدراسة مثل الكتب الخارجية والأدوات التي يحتاج إليها الطلاب في الدراسة، بالإضافة إلى الزي المدرسي، بأسعار تنافسية وبتخفيضات تصل إلى 15% من أسعار السوق، تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور، ما يجعلهم يهتمون لمعرفة أماكن معرض أهلا مدارس 2023 في محافظة القاهرة.

وحددت وزارة التموين التفاصيل الكاملة الخاصة بمعرض أهلا مدارس، لذا نوضح من خلال هذا التقرير، أماكن معرض أهلا مدارس 2023 في محافظة القاهرة وموعد إقامته في القاهرة أيضا، وجاءت تلك التفاصيل، كالتالي:

أماكن معرض أهلا مدارس 2023 في محافظة القاهرة

وعن أماكن معرض أهلا مدارس 2023 في محافظة القاهرة، يتم تنظيم المعرض في المبنى الخاص بجهاز تنمية المشروعات الذي يتواجد في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، ومن الممكن الذهاب إليه من خلال مترو الأنفاق، إذ تعد أقرب محطة مترو له هي محطة أرض المعارض، كما يتم تنظيم عدد من الفروع لتخدم المحافظات الأخرى أيضا.

موعد معرض أهلا مدارس 2023 في محافظة القاهرة

وينطلق معرض أهلا مدارس 2023 في محافظة القاهرة يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر الجاري، على أن يستمر تنظيم المعرض حتى يوم الجمعة الموافق 29 من الشهر ذاته، على أن يشارك به 170 عارضا للأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الإلكترونية والملابس والسلع الغذائية الخاصة بتحضير الوجبات للطلاب والأحذية التي يحتاج إليها الطالب أيضا مع الزي المدرسي.